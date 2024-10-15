Sabah erken saatlerinde otomobiliyle drift attı; o anlar kamerada

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi'ne saat 05.00 sıralarında otomobiliyle gelen sürücü, dakikalarca drift attı. Ses üzerine uyanıp sokağa çıkan bir mahalleli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre drift atan sürücü otomobiliyle uzaklaşırken, polis, şüphelinin kimliği ile otomobilin plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

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