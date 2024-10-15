Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sabah erken saatlerinde otomobiliyle drift attı; o anlar kamerada

        BURSA'da bir sürücünün, sabah saat 05.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:39 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabah erken saatlerinde otomobiliyle drift attı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da bir sürücünün, sabah saat 05.00'da otomobiliyle cadde üzerinde drift attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi'ne saat 05.00 sıralarında otomobiliyle gelen sürücü, dakikalarca drift attı. Ses üzerine uyanıp sokağa çıkan bir mahalleli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre drift atan sürücü otomobiliyle uzaklaşırken, polis, şüphelinin kimliği ile otomobilin plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı; o anlar kamer...
        Çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı; o anlar kamer...
        78 yaşındaki atletten, 17 yıldır katıldığı Balkan Şampiyonası'nda 17 birinc...
        78 yaşındaki atletten, 17 yıldır katıldığı Balkan Şampiyonası'nda 17 birinc...
        Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 401 kişi yakalandı
        Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 401 kişi yakalandı
        Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 2 kişi yaralandı, o anlar kam...
        Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 2 kişi yaralandı, o anlar kam...
        Bursa'da, aranan şüphelilere operasyon: 141'i firari hükümlü 401 gözaltı
        Bursa'da, aranan şüphelilere operasyon: 141'i firari hükümlü 401 gözaltı
        81 yıl hapisle aranan hükümlü, iş yerinde yakalandı
        81 yıl hapisle aranan hükümlü, iş yerinde yakalandı