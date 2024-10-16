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        Özbek kadınları alıkoyup, fuhşa zorlayan 4 kişi yakalandı

        ÖZBEKİSTAN'dan çalışmak üzere Antalya'daki otellere, buradan da daha çok kazanç vaadiyle Bursa'ya getirdikleri 4 kadını fuhşa zorlayan 4 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:50
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        Özbek kadınları alıkoyup, fuhşa zorlayan 4 kişi yakalandı
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        ÖZBEKİSTAN’dan çalışmak üzere Antalya’daki otellere, buradan da daha çok kazanç vaadiyle Bursa’ya getirdikleri 4 kadını fuhşa zorlayan 4 şüpheli, yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Özbekistan'dan çalışmak üzere Antalya'da otellere getirilen 4 kadının, daha çok kazanç vaadiyle Bursa'ya getirilip fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde F.P. (28) isimli kadın ile H.H.S. (32), F.K. (27) ve H.I. (30) isimli şüphelileri adreslerine düzenlediği eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve üstlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve fuhuştan elde ettikleri değerlendirilen 95 bin liraya da el konuldu.

        Alıkonuldukları evlerden kurtarılan Özbekistan uyruklu 4 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kadınlar emniyetteki ifadelerinde kendilerini iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirip, fuhşa zorlayan şüphelilerden şikayetçi olduklarını söyledi.

        4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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