Özbek kadınları alıkoyup, fuhşa zorlayan 4 kişi yakalandı

ÖZBEKİSTAN’dan çalışmak üzere Antalya’daki otellere, buradan da daha çok kazanç vaadiyle Bursa’ya getirdikleri 4 kadını fuhşa zorlayan 4 şüpheli, yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Özbekistan'dan çalışmak üzere Antalya'da otellere getirilen 4 kadının, daha çok kazanç vaadiyle Bursa'ya getirilip fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde F.P. (28) isimli kadın ile H.H.S. (32), F.K. (27) ve H.I. (30) isimli şüphelileri adreslerine düzenlediği eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve üstlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve fuhuştan elde ettikleri değerlendirilen 95 bin liraya da el konuldu.