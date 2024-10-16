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        Bursa'da 127 bin makaron ele geçirildi; 2 gözaltı

        BURSA'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 127 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:15
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        Bursa'da 127 bin makaron ele geçirildi; 2 gözaltı
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        BURSA'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 127 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, C.T. isimli şüphelinin, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak tütün ve sigara imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, C.T.'ye ait iş yerine dün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda C.T. ile M.Ç. isimli şüpheliler yakalanıp gözaltına alınırken, aramalarda 5 otomatik tütün sarma makinesi, 26 kolide 133 kilogram kıyılmış tütün ve 13 kolide 127 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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