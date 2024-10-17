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        56 yıl hapisle aranan hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı; o anlar kamerada

        BURSA'da, hakkında 56 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 suçtan yakalama kararı bulunan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:40
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        56 yıl hapisle aranan hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı; o anlar kamerada
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        BURSA'da, hakkında 56 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 suçtan yakalama kararı bulunan Y.E. (43), kardeşi C.E.’ye (39) ait kimlikle yakalandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Hakkında 56 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 suçtan yakalama kararı bulunan firari hükümlü Y.E.'nin, Yıldırım ilçesinde amcasının oğlu adına kiralanan bir evde kaldığını belirleyen ekipler, evi takibe aldı. Y.E., 12 Ekim’de, eve girdiği sırada yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin kardeşi C.E.'ye ait kimliği kullandığı belirlendi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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