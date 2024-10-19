Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz, yaşam savaşını kaybetti

BURSA'daehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (18) kullandığı kamyonetin çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya (16), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ Basketbol Takımı'nın, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda evinde ağırladığı Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Keravnos'i yaptığı karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesine alındı. Kaza sonrası kaçan sürücü Şayık, bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı.