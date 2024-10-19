Uyuşturucu satan oğlunu öldüren babaya indirimli 17,5 yıl hapis cezası

BURSA'nın Gürsu ilçesinde, uyuşturucu sattığını öne sürdüğü oğlu Zekeriya Demirci'yi (37) öldüren ve tutuklu yargılanan Cemal Demirci'ye (66), 'Altsoya karşı kasten öldürmek'ten önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Demirci'nin, duruşmadaki iyi hali ve hafifletici sebepleri dikkate alınarak, cezası 17 yıl 6 aya düşürüldü.

Olay, 3 Ocak'ta, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cemal Demirci'nin uyuşturucu kullanıp sattığını öne sürdüğü oğlu Zekeriya Demirci ile aralarında, olay günü arkadaşlarını evlerine getirip uyuşturucu satmak istemesi nedeniyle tartışma çıktı. Cemal Demirci, evdeki tartışmada, ruhsatsız tabancası ile 2 el ateş ettiği Zekeriya Demirci'yi öldürdü. Cinayet sonrası tutuklanan Cemal Demirci hakkında, savcılık soruşturmasının ardından, Bursa 3'üncü Ağrı Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BENİ DÖVDÜĞÜ ZAMANLAR DA OLDU'

Davayla ilgili duruşmada söz alan Cemal Demirci, oğlunun uyuşturucu kullanıp sattığını belirterek, "Hakim Bey, 2'si engelli 3 çocuğum var. Zekeriya, yıllardır uyuşturucu madde kullanıyor. Satarak gençleri de zehirliyor. Onun bu davranışı canımı çok yaktı. Kendisini defalarca uyarmama rağmen kendi bildiğini yaptı. Bu alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Kendisi ile evde sürekli tartıştık. Beni dövdüğü zamanlar da oldu. Olay günü uyuşturucu satmak için evimize 20'ye yakın kişi getirdi. Aramızda tartışma çıktı. Elinde bir cisim vardı. Bana zarar vereceğini düşünerek tabanca ile ona ateş ettim" dedi.