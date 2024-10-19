Maç sırasında halı sahaya yığıldı; kalp krizinden öldü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan Kaan Kaç, bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri geldi. Kaç ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç kurtartılamadı. Kaan Kaç'ın sahada yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, cenaze bugün öğle vakti İnegöl ilçesinde Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. .

BURSA'dahalı sahada maç oynarken bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç (27), hastanede kurtarılamadı.

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