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        Maç sırasında halı sahaya yığıldı; kalp krizinden öldü

        BURSA'dahalı sahada maç oynarken bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç (27), hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:55
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        Maç sırasında halı sahaya yığıldı; kalp krizinden öldü
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        BURSA'dahalı sahada maç oynarken bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç (27), hastanede kurtarılamadı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan Kaan Kaç, bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri geldi. Kaç ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç kurtartılamadı. Kaan Kaç'ın sahada yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, cenaze bugün öğle vakti İnegöl ilçesinde Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. .

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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