Seyir halindeki motosikletin sürücüsü 'Hadi düşüyorum' dedi, kaza yaptı

Olay, Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi istikametinde ıslak zeminde seyir halinde olan motosikletin sürücüsü V.K., 'Hadi düşüyorum' dedikten sonra, motosikletinin kaymasıyla kaza yaptı. Devrilen motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü V.K. ise hafif yaralandı. O anlar ise V.K.'nin kaskındaki aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, motosikletiyle seyir halindeki sürücü V.K., 'Hadi düşüyorum' dedikten sonra kaza yaptı. O anlar sürücünün kaskındaki aksiyon kamerasına yansıdı.

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