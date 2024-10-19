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        Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

        SALON: Cengiz Göllü VoleybolHAKEMLER: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan ÜnalNİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Julia Szczurwska, Bojana Milenkoviç, Hazal Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cansu Aydınoğulları, Maria Angela Leyva, Buse Özden Berka, Aleksandra Rasinska, Hilary Howe Johnson, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy , Fatma Şekerci, NinaStoijkavic, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk)SARI KART: Alper Hamurcu (Aydın Büyükşehir Belediyespor)KIRMIZI KART: Gencer Yarkın (Aydın Büyükşehir Belediyespor)SETLER: 25-19, 25-20, 25-21SÜRE: 88 dakika (28, 27, 33)Voleybol Sultan Ligi'nin 3'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u kendi evinde oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:20 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:25
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        Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
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        SALON: Cengiz Göllü Voleybol

        HAKEMLER: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

        NİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Julia Szczurwska, Bojana Milenkoviç, Hazal Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)

        AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cansu Aydınoğulları, Maria Angela Leyva, Buse Özden Berka, Aleksandra Rasinska, Hilary Howe Johnson, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy , Fatma Şekerci, NinaStoijkavic, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk)

        SARI KART: Alper Hamurcu (Aydın Büyükşehir Belediyespor)

        KIRMIZI KART: Gencer Yarkın (Aydın Büyükşehir Belediyespor)

        SETLER: 25-19, 25-20, 25-21

        SÜRE: 88 dakika (28, 27, 33)

        Voleybol Sultan Ligi’nin 3'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u kendi evinde oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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