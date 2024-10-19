Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
SALON: Cengiz Göllü VoleybolHAKEMLER: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan ÜnalNİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Julia Szczurwska, Bojana Milenkoviç, Hazal Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cansu Aydınoğulları, Maria Angela Leyva, Buse Özden Berka, Aleksandra Rasinska, Hilary Howe Johnson, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy , Fatma Şekerci, NinaStoijkavic, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk)SARI KART: Alper Hamurcu (Aydın Büyükşehir Belediyespor)KIRMIZI KART: Gencer Yarkın (Aydın Büyükşehir Belediyespor)SETLER: 25-19, 25-20, 25-21SÜRE: 88 dakika (28, 27, 33)Voleybol Sultan Ligi'nin 3'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u kendi evinde oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.
SALON: Cengiz Göllü Voleybol
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Julia Szczurwska, Bojana Milenkoviç, Hazal Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cansu Aydınoğulları, Maria Angela Leyva, Buse Özden Berka, Aleksandra Rasinska, Hilary Howe Johnson, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy , Fatma Şekerci, NinaStoijkavic, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk)
SARI KART: Alper Hamurcu (Aydın Büyükşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Gencer Yarkın (Aydın Büyükşehir Belediyespor)
SETLER: 25-19, 25-20, 25-21
SÜRE: 88 dakika (28, 27, 33)
Voleybol Sultan Ligi’nin 3'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u kendi evinde oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.
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