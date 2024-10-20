Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Veresiyeden bıkan büfeci, çareyi uyarı yazıları yazmakta buldu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde müşterilerinin veresiye defteri kabaran büfe işletmecisi Ömer Cabir (50), çaresiz kalınca, dükkanının dört bir yanına uyarı yazıları astı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veresiyeden bıkan büfeci, çareyi uyarı yazıları yazmakta buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde müşterilerinin veresiye defteri kabaran büfe işletmecisi Ömer Cabir (50), çaresiz kalınca, dükkanının dört bir yanına uyarı yazıları astı. Cabir’in, ‘Ayağınıza sigara istemeyin, girin içeriden alın’, ‘Cumartesi günleri borcunu ödemeyenin hesabı kesilir’, ‘Birazdan bırakırım, geçerken öderim, cumartesi yanındayım, aybaşı getireceğim, bıktık bu laflardan paran varsa al, yoksa alma’, yazdığı uyarı yazıları dikkat çekti.

        İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 8’inci Mobilya Sokak’ta 15 yıldır büfe işleten Ömer Cabir, tost, poğaça, çay, bisküvi ve sigara sattığı 40 metrekarelik büfesinin dört bir yanını uyarı yazılarıyla doldurdu. Veresiye borçlardan bıkan Cabir, büfesinin camına, kapısına ve duvarlarına astığı yazılarla, borcu olan müşterilerinin borcunu ödemesini, yeni müşterilerinin ise borç yapmamasını istiyor. ‘Ayağınıza sigara istemeyin, girin içeriden alın’, ‘Cumartesi günleri borcunu ödemeyenin hesabı kesilir’, ‘Birazdan bırakırım, geçerken öderim, cumartesi yanındayım, aybaşı getireceğim, bıktık bu laflardan paran varsa al, yoksa alma’ yazdığı uyarı yazılarıyla dikkat çeken Cabir, çaresiz kaldığı için bu yönteme başvurduğunu söyledi. Ömer Cabir, "15 yıldır büfe işletmecisiyim. 15 yıldır insanlarla uğraşıyoruz büfede. Adam geliyor, şurada 1 bardak çay içiyor, ‘Ağabey birazdan bırakırım’ diyor. Burada aylarca samimiyet kuruyor, 1 sene boyunca her hafta düzenli olarak ödeme yapıyor, yapıyor. Ondan sonra birkaç hafta borç yazdırıp ya sokağı terk ediyor ya işi bırakıyor. Aylarca WhatsApp'tan yazıyorsun dönüş yapmıyor, aylarca telefonu reddediyor, cevap vermiyor. Ama burada kendi oturduğunda, birisi ödeme yapmadığında kendisine, küfür üzerine küfrediyor. Kendine gelince yok bir şey. Adama diyorsun, ‘Borç sigara isteme’, adam geliyor ‘Ağabey bu bana geçerli mi’, kime geçerli olacak başka. Yabancılar gelip istemez bunu. Bunun gibi işte, yıllardır yazıyorsun hep ama insanlar hep uğraştırıyor işte. Biri gidiyor, biri geliyor” diye konuştu.

        ‘GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR’

        Yaşadığı tecrübeler karşısında böyle bir yönteme başvurmak zorunda kaldığını söyleyen Cabir, “‘Birazdan bırakırım’ diyorlar, hiç zamanında bırakıldığını göremedik. ‘Geçerken öderim’ diyorlar, hiç geçtiklerini de göremedik. ‘Cumartesi yanındayım’ diyor, cumartesi zaten sanayiyi terk ediyor adam. ‘Ay başı tamam ağabey garanti’ diyor. Maaşta tamam, avansta tamam. Hep tamam hep tamam ama, daha önce yaşadığımız çok olay oldu. Adam beni akşam evdeyken arıyor, ‘Ağabey neredesin, büfeye gelmiştim borcumu getirmeye’ diyor. Tamam kolayı var bu işin, kapının altından parayı gönder. Sabah 6’da geliyoruz işe, kapının altında para falan yok. Arıyorsun adamı diyorsun, ‘Usta parayı atmamışsın’, ‘Ağabey acilen Bursa’ya gitmem gerekti’ diyor. Be mübarek diyorsun, saatler mi sürüyor kapının altından para atmak. Gözünün içine baka baka yalan söylüyor” dedi.

        ‘BU YAZILAR, YENİ GELEN İNSANLARI DURDURACAK’

        Büfesine astığı uyarı yazılarının caydırıcı olduğuna da dikkat çeken Ömer Cabir, şöyle konuştu:

        “Bu yazılar yeni gelen insanları durduracak, mesela gelecek sigara isteyecek. ‘Borç sigara istemeyin’ yazısını görecek. Bu yazıyı gösteriyor, ‘Ağabey cumartesi ne demek’ diyor, ‘Ne demek olacak, pazartesi bir şey alamazsın’ diyorum. Yeni geldiyse buraya, taşındıysa, yeni bir işe başladıysa, bir şey istemeye cesaret edemiyor. ‘Bu yazmış, bu bana vermez’ diye düşünüyor. Caydırıcı oluyor gerçekten. Borcun bana göre miktarı yoktur, 1 lira da olsa getir ver kardeşim, 100 lira da olsa. Ben burada aldığım her malı sigara, bisküvi, poğaça, sucuk hepsini peşin alıyorum. Sen niye kıyaslama yapıyorsun ki. 1 lira da olsa borçtur, 100 lira da olsa borçtur. Borcunu ödeyeceksin bu kadar basit. Ama işte adam hala haklı çıkmaya çalışıyor, hep aynı senaryolar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Afrika örgüsü saç modeli detayıyla beraat etti
        Afrika örgüsü saç modeli detayıyla beraat etti
        Avrupa ülkelerinden akademisyen ve öğrenciler sürdürülebilir hayvancılığı B...
        Avrupa ülkelerinden akademisyen ve öğrenciler sürdürülebilir hayvancılığı B...
        Kaza yapıp, kamyonetinden inen sürücüye otomobil çarptı; durumu ağır
        Kaza yapıp, kamyonetinden inen sürücüye otomobil çarptı; durumu ağır
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, nikah şahidi oldu
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, nikah şahidi oldu
        Parktaki borç- alacak kavgasını meraklı gözlerle izlediler; olay kamerada
        Parktaki borç- alacak kavgasını meraklı gözlerle izlediler; olay kamerada
        Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
        Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0