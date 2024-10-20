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        Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü öldü

        BURSA'nın Kestel ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Öztürk (74), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:47 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:50
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        Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü öldü
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        BURSA’nın Kestel ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Öztürk (74), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Babasultan Barajı’nda meydana geldi. Toprak yolda Mehmet Öztürk’ün direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 ATN 740 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metre yükseklikten baraj gölüne uçtu. Otomobil suya gömülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öztürk’ün suyun üstüne çıkan cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından botla çıkarıldı. Mehmet Öztürk’ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        ‘ARAÇ TAKLALAR ATARAK SUYA DÜŞTÜ’

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazayı gören Reşit Civil, “Biz baraj kenarındaydık. Karşıdan aracın taklalar atarak suya düşerken, içinden de bir vatandaşın suya düştüğünü gördük. Hemen jandarmayı aradık. Yer çok sarp. Ulaşmak zor. Suyun içinde biri görünüyordu” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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