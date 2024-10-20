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        TOFAŞ- Onvo Büyükçekmece: 93-86

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil GüngörTOFAŞ: Alex Perez 27, Marcquise Reed 24, Uros Trıfunovıc 15, Yiğitcan Saymir 9, O B'rıen 6, Berk Demir 4, Kris Bankston 4, Tolga Geçim 2, Trevor Thompson 2ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Martynas Sajus 22, Evan Bruınsma 15, Yannıck Ayrton Franke 14, Jermaıne Love 14, Emircan Koşut 10, Erdi Gülaslan 8, Mıchael Earl Gılmore 31'İNCİ PERİYOT: 24-21DEVRE: 43-483'ÜNCÜ PERİYOT: 61-69BASKETBOL Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'yi 93-86'lık skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:00
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        TOFAŞ- Onvo Büyükçekmece: 93-86
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil Güngör

        TOFAŞ: Alex Perez 27, Marcquise Reed 24, Uros Trıfunovıc 15, Yiğitcan Saymir 9, O B'rıen 6, Berk Demir 4, Kris Bankston 4, Tolga Geçim 2, Trevor Thompson 2

        ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Martynas Sajus 22, Evan Bruınsma 15, Yannıck Ayrton Franke 14, Jermaıne Love 14, Emircan Koşut 10, Erdi Gülaslan 8, Mıchael Earl Gılmore 3

        1'İNCİ PERİYOT: 24-21

        DEVRE: 43-48

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-69

        BASKETBOL Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'yi 93-86'lık skorla mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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