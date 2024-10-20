TOFAŞ- Onvo Büyükçekmece: 93-86
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil GüngörTOFAŞ: Alex Perez 27, Marcquise Reed 24, Uros Trıfunovıc 15, Yiğitcan Saymir 9, O B'rıen 6, Berk Demir 4, Kris Bankston 4, Tolga Geçim 2, Trevor Thompson 2ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Martynas Sajus 22, Evan Bruınsma 15, Yannıck Ayrton Franke 14, Jermaıne Love 14, Emircan Koşut 10, Erdi Gülaslan 8, Mıchael Earl Gılmore 31'İNCİ PERİYOT: 24-21DEVRE: 43-483'ÜNCÜ PERİYOT: 61-69BASKETBOL Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'yi 93-86'lık skorla mağlup etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil Güngör
TOFAŞ: Alex Perez 27, Marcquise Reed 24, Uros Trıfunovıc 15, Yiğitcan Saymir 9, O B'rıen 6, Berk Demir 4, Kris Bankston 4, Tolga Geçim 2, Trevor Thompson 2
ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Martynas Sajus 22, Evan Bruınsma 15, Yannıck Ayrton Franke 14, Jermaıne Love 14, Emircan Koşut 10, Erdi Gülaslan 8, Mıchael Earl Gılmore 3
1'İNCİ PERİYOT: 24-21
DEVRE: 43-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-69
BASKETBOL Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'yi 93-86'lık skorla mağlup etti.
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