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        1923 Mustafakemalpaşaspor- Yozgat Bozok Spor : 2-0

        STAT: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe StadyumuHAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Selçuk Gökgöz, Mehmet Öcal 1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Erdinç Çepoğlu, Talha Karataş (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:45 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:50
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        1923 Mustafakemalpaşaspor- Yozgat Bozok Spor : 2-0
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        STAT: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu

        HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Selçuk Gökgöz, Mehmet Öcal

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Erdinç Çepoğlu, Talha Karataş (Dk. 68 Yiğithan Şengin), Muhammet Talha Çat, Abdulkadir Dursun, Mehmet Berber, Çağlar Özel, Doğanay Kılıç (Dk. 89 Numan Abdullah Özçakal), Furkan Özdemir (Dk. 85 İbrahim Aksu), Kerem Yaşa (Dk. 90 Mehmet Can Güngör), Doğacan Diker (Dk. 85 Emirhan Gürler)

        YOZGAT BOZOK SPOR: Mehmet Akif Önal, Artun Kütükçü, Sedat Yahşi, Metin Esmer, Atalay Yıldırım (Dk. 84 Eren Çinkılıç), Murat Kayalı (Dk. 70 Mehmet Mustafa Çolak), Mehmet Eren Torun (Dk. 70 Doğukan Subaşı), Ümitcan Tokcu (Dk. 85 Mustafa Eren Gençel), Alihan Gümüş (Dk. 46 Burak Osman Gençal), Gökhan Erdöl, İhsan Furkan Deniz

        SARI KARTLAR: Kerem Yaşa, Çağlar Özel (1923 Mustafakemalpaşaspor) Mehmet Eren Torun, Mustafa Eren Gençel (Yozgat Bozok Spor)

        GOLLER: Dk. 72 Furkan Özdemir, Dk. 79 Muhammet Talha Çat (1923 Mustafakemalpaşaspor)

        TFF 3’üncü Lig’in 7’nci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Yozgat Bozok Spor’u 2-0 mağlup ederek bu sezon Mustafakemalpaşa’daki ilk galibiyeti aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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