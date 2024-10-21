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        Kestiği ağaç devrilip, dalı başına çarpınca ağır yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kestiği ağacın dalının başına çarpması ile ağır yaralanan Yaşar B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:00
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        Kestiği ağaç devrilip, dalı başına çarpınca ağır yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kestiği ağacın dalının başına çarpması ile ağır yaralanan Yaşar B. (58), hastanede ameliyata alındı.

        Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanda motorlu testere ile ağaç kesen Yaşar B. (58), devrilen ağaç dalının başına çarpmasıyla ağır yaralandı. Yaşar B. kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yaşar B., ameliyata alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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