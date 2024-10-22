Baba ile oğlu şakalaşırken, 2'nci kattan düştü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde şakalaştıkları sırada dengelerini kaybedip, 2'nci kat penceresinden düşen baba ile oğlu, yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde şakalaştıkları sırada dengelerini kaybedip, 2'nci kat penceresinden düşen baba ile oğlu, yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Muhammed H. (58), yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile iddiaya göre; şakalaşmaya başladı. Birbirini iten baba ile oğlu, 2'nci katın penceresinden beton zemine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ile oğlu yaralandı. Olayı gören işçilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA
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