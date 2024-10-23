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        TOFAŞ - B. Löwen Braunschweig: 102-90

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Sergii Zashchuk, Zdenko Tomasovic, Loannis TsimpourisTOFAŞ: Marcquise Reed 20, Yiğitcan Saymir 19, O B'rıen 15, Tolga Geçim 13, Uros Trıfunovıc 9, Kris Bankston 9, Trevor Thompson 7, Alex Perez 5, Özgür Cengiz 3, Berk Demir 2B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:29 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:35
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        TOFAŞ - B. Löwen Braunschweig: 102-90
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Sergii Zashchuk, Zdenko Tomasovic, Loannis Tsimpouris

        TOFAŞ: Marcquise Reed 20, Yiğitcan Saymir 19, O B'rıen 15, Tolga Geçim 13, Uros Trıfunovıc 9, Kris Bankston 9, Trevor Thompson 7, Alex Perez 5, Özgür Cengiz 3, Berk Demir 2

        B. LÖWEN BRAUNSCHWEİG: Barra Njie 23, Sananda Fru 14, TJ Crockett Jr 12, Amas Velicka 12, Ferdinand Zylka 8, Gian Aydinoglu 7, Luca Ewelt 6, Romario Holloway 4, Chavares Flanigan 3, Luka Scuka 1

        1'İNCİ PERİYOT: 29-20

        DEVRE: 58-46

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-65

        FIBA Europa Cup'ın A Grubu 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Almanya temsilcisi B. Löwen Braunschweıg'i 102-90'lık skorla mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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