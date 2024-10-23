TOFAŞ - B. Löwen Braunschweig: 102-90
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Sergii Zashchuk, Zdenko Tomasovic, Loannis TsimpourisTOFAŞ: Marcquise Reed 20, Yiğitcan Saymir 19, O B'rıen 15, Tolga Geçim 13, Uros Trıfunovıc 9, Kris Bankston 9, Trevor Thompson 7, Alex Perez 5, Özgür Cengiz 3, Berk Demir 2B.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Sergii Zashchuk, Zdenko Tomasovic, Loannis Tsimpouris
TOFAŞ: Marcquise Reed 20, Yiğitcan Saymir 19, O B'rıen 15, Tolga Geçim 13, Uros Trıfunovıc 9, Kris Bankston 9, Trevor Thompson 7, Alex Perez 5, Özgür Cengiz 3, Berk Demir 2
B. LÖWEN BRAUNSCHWEİG: Barra Njie 23, Sananda Fru 14, TJ Crockett Jr 12, Amas Velicka 12, Ferdinand Zylka 8, Gian Aydinoglu 7, Luca Ewelt 6, Romario Holloway 4, Chavares Flanigan 3, Luka Scuka 1
1'İNCİ PERİYOT: 29-20
DEVRE: 58-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-65
FIBA Europa Cup'ın A Grubu 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Almanya temsilcisi B. Löwen Braunschweıg'i 102-90'lık skorla mağlup etti.
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