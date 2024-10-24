Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İşlettiği çay ocağındaki kanepede cansız bedeni bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Burhan Örnek'in (53), işlettiği çay ocağında, kanepede cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşlettiği çay ocağındaki kanepede cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Burhan Örnek’in (53), işlettiği çay ocağında, kanepede cansız bedeni bulundu.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'taki bir 4 katlı binada meydana geldi. Binanın merdiven boşluğunda işlettiği çay ocağında kalan Burhan Örnek’in, kanepede hareketsiz halde yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Örnek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Örnek’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        Benzer Haberler

        Tedaviyi reddedip, tartıştığı babası ve kardeşini yaralayıp, komşusunu öldü...
        Tedaviyi reddedip, tartıştığı babası ve kardeşini yaralayıp, komşusunu öldü...
        Tartıştığı babası ve kız kardeşini yaralayıp komşusunu öldüren sanığa 50 yı...
        Tartıştığı babası ve kız kardeşini yaralayıp komşusunu öldüren sanığa 50 yı...
        Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar; kız öğrencilerden yoğu...
        Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar; kız öğrencilerden yoğu...
        Motosiklet, engelli bireye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
        Motosiklet, engelli bireye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da yayaya çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
        Bursa'da yayaya çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
        TOFAŞ - B. Löwen Braunschweig: 102-90
        TOFAŞ - B. Löwen Braunschweig: 102-90