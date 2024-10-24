İşlettiği çay ocağındaki kanepede cansız bedeni bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'taki bir 4 katlı binada meydana geldi. Binanın merdiven boşluğunda işlettiği çay ocağında kalan Burhan Örnek’in, kanepede hareketsiz halde yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Örnek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Örnek’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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