Bursa'da 25 ton kaçak gübre ele geçirildi

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak gübre getirileceği yönünde ihbar aldı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, kaçak gübrenin A.B.'nin (26) kullandığı TIR'la getirileceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, TIR'ı merkez Nilüfer ilçesi Bursa- Balıkesir karayolu üzerinde durdurdu. Ekiplerin TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 2 milyon TL olan 25 ton kaçak gübre ele geçirildi.