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        Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga; 1'i ağır 3 yaralı

        BURSA'dabir gece kulübünde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:55
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        Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga; 1'i ağır 3 yaralı
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        BURSA'dabir gece kulübünde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Özlüce Bulvarı'nda meydana geldi. Bir gece kulübünde 2 grup arasında tartışma çıktı. Dışarı taşan ve tabancaların kullanıldığı kavgada Can K., arkadaşı Anıl S. ve gece kulübünün güvenlik görevlisi Doğan S., yaralandı. Kavgaya karışan diğer grup olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Can K.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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