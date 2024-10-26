Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-4
STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Birkan Altındaş, Gökhan Salduz, Gökhan Karaboğa KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş - Yusuf Ziya Gümüş (Dk.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Birkan Altındaş, Gökhan Salduz, Gökhan Karaboğa
KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş - Yusuf Ziya Gümüş (Dk. 46 Furkan Metin), Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Saruhan Fındıkçı (Dk. 83 Koray Yağcı), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Dk. 46 Ahmet Furkan Özcan), Furkan Yasin Yalçın, Berke Özgün (Dk. 46 Abdullah Balıkçı), Burak Albayrak, Ali Aydemir (Dk. 83 Azat Çakar)
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Boran Güngör - Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş (Dk. 87 Kubilay Akyüz), Batuhan Ekinci, Ulaş Şimşek (Dk. 72 Bora Aydınlık), Mutlu Güler (Dk. 84 Kaan Deniz Yılmaz), Adem Doğan, Mehmet Soyarslan, Mustafa Kaçan (Dk. 46 Bilal Budak), Sedat Komi, Bahattin Berke Demircan (Dk. 72 Embiya Yıldız)
GOLLER: Dk. 20 - Dk. 31 Berke Demircan, Dk. 22 Mustafa Kaçan, Dk. 37 Mutlu Güler (Beyoğlu Yeni Çarşı)
SARI KARTLAR: Burak Albayrak, Muhammed Enes Yılmaz, Furkan Metin (Karacabey Belediyespor) – Mehmet Soyarslan, Mustafa Kaçan (Beyoğlu Yeni Çarşı)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 9’ncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 4-0 mağlup oldu.
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