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        İnegöl Kafkasspor - Hatayspor: 0-4

        STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan BarcınİNEGÖL KAFKASSPOR: Emirhan Emir - Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Turhan, Furkan Bacaklı, İskender Can, Hasan Bekil, Umut Doğdu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:15
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        İnegöl Kafkasspor - Hatayspor: 0-4
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        STAT: İnegöl ilçe

        HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

        İNEGÖL KAFKASSPOR: Emirhan Emir - Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Turhan, Furkan Bacaklı, İskender Can, Hasan Bekil, Umut Doğdu (Dk. 61 Ömer Faruk Boz), Eren Daniş (Dk. 61 Onur Toroman), Emir Özsoy (Dk. 68 Deniz Dirk Knibbe), Enes Bakal (Dk. 62 Yusuf Kaplan), Batuhan Doğrukıran (Dk. 78 Alperen Şirin)

        HATAYSPOR: Visar Bekaj - Kerim Alıcı, Francisco Calvo, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Lamine Diack, Bilal Boutobba (Dk. 72 Jonathan Theophilus Okoronkwo), Abdulkadir Parmak (Dk. 78 Ali Yıldız), Görkem Sağlam (Dk. 46 Selimcan Temel), Funsho İbrahim Bamgboye (Dk.46 Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes), Sergio Carlos Strandberg (Dk. 46 Vincent Aboubakar)

        GOLLER: Dk. 4 Sergio Carlos Strandberg, Dk. 17 Abdulkadir Parmak, Dk. 35 Bilal Boutobba, Dk. 66 Selimcan Temel (Hatayspor)

        SARI KART: Francisco Calvo (Atakaş Hatayspor)

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3’üncü tur eleme maçında TFF 3’üncü Lig takımlarından İnegöl Kafkasspor, konuk ettiği Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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