Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Zeytin ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşüp yaralandı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde zeytin ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşen İsmail Aygünoğlu (78), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytin ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşüp yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde zeytin ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşen İsmail Aygünoğlu (78), yaralandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Aygünoğlu, evinin önündeki ağaçtan zeytin topladıktan sonra, ağacı budamak için merdivene çıktı. Merdivenin kaymasıyla dengesini kaybedip, beton zemine düşen Aygünoğlu, yaralandı. İlk müdahalesi mahalledeki özel bir sağlık kliniğinin görevlileri tarafından yapılan İsmail Aygünoğlu, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Aygünoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Bursa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
        Bursa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
        Kiracısını gündüz dövüp, gece bıçaklayan ev sahibi 20 yıl hapisle yargılanı...
        Kiracısını gündüz dövüp, gece bıçaklayan ev sahibi 20 yıl hapisle yargılanı...
        Türkiye, yatak endüstrisi sektöründe ikinci sıraya yükseldi
        Türkiye, yatak endüstrisi sektöründe ikinci sıraya yükseldi
        Bursa'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
        Bursa'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
        Bursa'da tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında
        Bursa'da tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında
        Bursa'da sigara dağıtım firması çalışanının sigara hırsızlığı oyununu polis...
        Bursa'da sigara dağıtım firması çalışanının sigara hırsızlığı oyununu polis...