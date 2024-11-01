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        Bursa'da 2 katlı ahşap binada çıkan yangın korkuttu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, mahallede endişe yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 02:20 Güncelleme: 01.11.2024 - 02:25
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        Bursa'da 2 katlı ahşap binada çıkan yangın korkuttu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, mahallede endişe yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangın saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Barış sokakta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. İddiaya göre Ayhan Özlü’nün evde olmadığı sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Bu arada alevlerin evlerine sıçramasından endişe eden ve sokağa çıkan vatandaşlar, itfaiye görevlilerinin çalışmasını ilgiyle izledi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye görevlileri kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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