Bursa'da 2 katlı ahşap binada çıkan yangın korkuttu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, mahallede endişe yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Barış sokakta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. İddiaya göre Ayhan Özlü’nün evde olmadığı sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.