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        Kanserli çocuklar tenis turnuvasında moral buldu

        BURSA Kanserle Savaş Derneği ile Gümüş Raket Tenis Kulübü ev sahipliğinde, Mahmut Eroğlu anısına geleneksel olarak düzenlenen tenis turnuvası, bu yıl 63 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:30
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        Kanserli çocuklar tenis turnuvasında moral buldu
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        BURSA Kanserle Savaş Derneği ile Gümüş Raket Tenis Kulübü ev sahipliğinde, Mahmut Eroğlu anısına geleneksel olarak düzenlenen tenis turnuvası, bu yıl 63 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvayı, kanser tedavisi gören çocuklar da ilgiyle izledi.

        Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin her yıl, Mahmut Eroğlu adına düzenlendiği geleneksel tenis turnuvası, Gümüş Raket Tenis Kulübü Tesisleri'nde, 63 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kanser tedavisi gören çocukların ilgiyle izlediği müsabakalar 9 gün sürdü. Yarışmalarda, erkeklerde Burak Mestanlı, kadınlarda da Bahar Sancaklı birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle verilirken, turnuvada katılımcıların ödediği tüm ücretler, Bursa Kanserle Savaş Derneği’ne bağışlanarak kansere karşı mücadelede kullanılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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