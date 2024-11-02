Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 'taciz' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede cildiye doktoru M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 03:29 Güncelleme: 02.11.2024 - 03:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 'taciz' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede cildiye doktoru M.A.K., birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. 

        Olay, İnegöl ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Zeynep O. isimli kişi, doktor M.A.K.'nın birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep O., daha sonra ise taciz iddialarını sosyal medya hesabından da paylaştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

        TUTUKLANDI

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan M.A.K., tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  

        'BİRÇOK KADININ BEYANIYLA TACİZ SORUŞTURMASI BAŞLATIYORUZ'

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep O., böyle bir olay yaşamış olan kişilerin kendisine ulaşmasını isteyerek, şöyle dedi:

        "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecinin etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz, ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen paylaşın." 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
        Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Ziyech ocak yolcusu!
        Ziyech ocak yolcusu!
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemaatin oturağı tarihi eser çıktı!
        Cemaatin oturağı tarihi eser çıktı!
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Bursa'da kazı sırasında top mermisi bulundu
        Bursa'da kazı sırasında top mermisi bulundu
        Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması kamerada; 2 yaralı
        Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması kamerada; 2 yaralı
        Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Bursa'da "Nesil Meselesi Ekranların Emzirdiği Evlatlar" başlıklı konferans...
        Bursa'da "Nesil Meselesi Ekranların Emzirdiği Evlatlar" başlıklı konferans...
        Kanseri yenen emekli doktor, trafik kazasında öldü
        Kanseri yenen emekli doktor, trafik kazasında öldü