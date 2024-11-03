Bursaspor – Kuşadasıspor: 4-1
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Matlı StadyumuHAKEMLER: Evren Aydoğan, Selçuk Gökgöz, Eyüp Özer BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Evren Aydoğan, Selçuk Gökgöz, Eyüp Özer
BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu (Dk. 46 Sedat Çelik), Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Dk. 74 Furkan Sakı), Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran, Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Barış Dalkıran), İlhan Depre, Mücahit Can Akçay (Dk. 74 Muhammet Demir)
KUŞADASISPOR: Fatih Değirmenci, Ender Alkan, Serkan Yola, Eyüp Oskan, Muhammef Fatih Öztekin, Batuhan Özduran, Emir Şenocak, Muhammet Özvardar, Yunus Emre Dursun, Okan Batın Kilmen, Abdullah Çınar.
GOLLER: Dk. 48 İlhan Depe, Dk. 69 Sedat Çelik, Dk.76 Musa Çağıran, Dk. 89 Muhammet Demir (Bursaspor), Dk. 81 Muhammet Özvardar (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Muhammet Özvardar (Kuşadasıspor) , Dk.79 Sedat Cengiz
KIRMIZI KART: Dk.78 Musa Çağıran (Bursaspor)
TFF 3’üncü Lig’in 9’uncu haftasında, Bursaspor, sahasında konuk ettiği Kuşadasıspor’u 4-1 mağlup ederken, kalesinde ilk golü de görmüş oldu.
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