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        Bursa'daki meyve bahçeleri, sonbahar renklerine büründü

        BURSA'nın merkez dışındaki en büyük, Güney Marmara'nın ise nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi olan İnegöl'de, sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:50
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        Bursa'daki meyve bahçeleri, sonbahar renklerine büründü
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        BURSA’nın merkez dışındaki en büyük, Güney Marmara'nın ise nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi olan İnegöl’de, sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen meyve bahçeleri dronla havadan görüntülendi.

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2023 yılı sonu itibarıyla, 299 bin 203 kişiyle Bursa’nın merkez dışındaki en büyük, Güney Marmara’nın ise ikinci büyük ilçesi olan İnegöl, sonbaharın gelmesi ile sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Santa Maria cinsi armut, şeftali ve elma bahçelerindeki renk cümbüşü, dronla havadan görüntülendi.

        Yağlıboya peyzaj tablosunu aratmayan görüntüler, fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı’nın objektifine yansıdı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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