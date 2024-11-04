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        'Gemlik zeytini'ne dronlu koruma

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri, zeytin depolama alanları ve zeytinliklerdeki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla, dron destekli denetim başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:35
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        'Gemlik zeytini'ne dronlu koruma
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri, zeytin depolama alanları ve zeytinliklerdeki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla, dron destekli denetim başlattı.

        Gemlik ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, zeytinliklerde devriye ve gözetleme faaliyeti başlatıldı. 24 saat aralıksız süren önleyici çalışmalar kapsamında, zeytin depolama alanları ile zeytinlikler, dronla havadan da denetleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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