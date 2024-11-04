'Gemlik zeytini'ne dronlu koruma

Gemlik ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, zeytinliklerde devriye ve gözetleme faaliyeti başlatıldı. 24 saat aralıksız süren önleyici çalışmalar kapsamında, zeytin depolama alanları ile zeytinlikler, dronla havadan da denetleniyor.

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