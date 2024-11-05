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        Bursa'da barajlardaki doluluk yüzde 20'ye düştü; kuruyan Nilüfer Barajı dronla görüntülendi

        BURSA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan, Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 20 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:55
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        Bursa'da barajlardaki doluluk yüzde 20'ye düştü; kuruyan Nilüfer Barajı dronla görüntülendi
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        BURSA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan, Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 20 olarak ölçüldü. Ekim ayında doluluk oranı yüzde 2 olarak kaydedilen Nilüfer Barajı, neredeyse kuruma noktasına geldi. Barajın kuruyan bölümlerinde toprakta oluşan derin çatlaklar dronla, havadan görüntülendi.

        Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, 'Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir' sözleriyle tanımladığı su şehri Bursa'da, içme suyu rezervleri kritik noktaya geriledi. Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı ve 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı'ndaki toplam doluluk oranı yüzde 20 olarak ölçülürken, Nilüfer Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. Ekim ayında doluluk oranı yüzde 2 olarak kaydedilen Nilüfer Barajı'nda kuruyan alanlarda toprakta oluşan derin çatlaklar dronla görüntülendi.

        'BURALARA YÜRÜYEREK YAKLAŞAMAZDIK, ŞİMDİ ARACIMLA GİRİYORUM'

        Suyla dolu olması gereken Nilüfer Barajı'ndaki kuraklık, insanların yürüyebileceği noktaya gelirken, barajda su seviyesinin ilk kez bu kadar düşük olduğunu söyleyen Salim Canlar (66), "15 yıldır Nilüfer Barajı'na balık tutmaya gelirim. İlk defa bu kadar kuraklık gördüm. Buralara yürüyerek yaklaşamazdık ama şimdi aracımla buraya kadar gelebiliyorum. Su ciddi anlamda çekilmiş. Önceden barajın başlangıç noktalarından balık tutardık" dedi.

        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        Doğancı ve Nilüfer baraj havzalarında, yeterli yağmur ve kar yağışı olmaması nedeniyle, doluluk oranının yüzde 20 seviyesine kadar düştüğüne dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise sosyal medya hesabından, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu. Bozbey, "Geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması, iklim değişikliği ile küresel ısınmanın da etkisiyle Doğancı ve Nilüfer barajlarımızda su seviyesi kritik noktaya ulaşmıştır. Siz değerli vatandaşlarımızı, bu süreçte su tasarrufuna özen göstermeye, suyumuzu kullanırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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