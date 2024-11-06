Yolda gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı; o anlar kamerada

Olay, 1 Kasım saat 19.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santralgaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, 6'ncı Dal Sokak üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin üzerine cipini sürüp, çarptı. Yaya yere düşüp yaralanırken, sürücü aracıyla uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, bir kişinin yolda yürürken gördüğü husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cipiyle çarpıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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