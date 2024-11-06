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        Yolda gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı; o anlar kamerada

        BURSA'da, bir kişinin yolda yürürken gördüğü husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cipiyle çarpıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:04
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        Yolda gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı; o anlar kamerada
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        BURSA'da, bir kişinin yolda yürürken gördüğü husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cipiyle çarpıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 1 Kasım saat 19.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santralgaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, 6'ncı Dal Sokak üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin üzerine cipini sürüp, çarptı. Yaya yere düşüp yaralanırken, sürücü aracıyla uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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