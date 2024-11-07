5 ilde uyuşturucu operasyonu; 20 şüphelinin 22 milyon lira mal varlığına el konuldu

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı, 5 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin 22 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 20 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerden 5'inin tutuklu olduğu belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'ta dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Bursa'da 6, İstanbul'da 4, Mersin'de 1, Muğla'da 1 ve Şırnak'ta 3 olmak üzere 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirildi. Haklarında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan 5 ayrı soruşturma yürütüldüğü de tespit edilen şüphelilerin, 1 araç, 5 mesken, 1 milyon lira, 500 gram altın ve banka hesapları olmak üzere toplamda 22 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.