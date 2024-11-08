Bursa'da çıkıp Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altında (2)

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin ardından Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde de alevler 20 saat sonra bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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