Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkıp Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altında (2)

        YANGININBURSA BÖLÜMÜ DE KONTROL ALTINDABalıkesir'in Dursunbey ilçesinin ardından Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de alevler 20 saat sonra bugün saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkıp Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altında (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANGININBURSA BÖLÜMÜ DE KONTROL ALTINDA

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin ardından Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde de alevler 20 saat sonra bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da başhekim yardımcısına silahlı saldırı davasının sanıkları hakim ka...
        Bursa'da başhekim yardımcısına silahlı saldırı davasının sanıkları hakim ka...
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda toplu balık ölümleri
        Arı alerjisini yendi, Uludağ'ın eteklerinde kestane balı üretiyor
        Arı alerjisini yendi, Uludağ'ın eteklerinde kestane balı üretiyor
        Otomobil kayaya çarptı: 1 ölü
        Otomobil kayaya çarptı: 1 ölü
        Mustafa Varank: Artık alın terinin yanında, akıl terinin ne kadar önemli ol...
        Mustafa Varank: Artık alın terinin yanında, akıl terinin ne kadar önemli ol...
        Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (6)
        Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (6)