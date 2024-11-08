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        Binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde enerji şirketi çalışanı Erhan Özkul (45), altyapı çalışması yapılan sokakta, bir apartmandaki sorunu çözmek için binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:45
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        Binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde enerji şirketi çalışanı Erhan Özkul (45), altyapı çalışması yapılan sokakta, bir apartmandaki sorunu çözmek için binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

        İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Kula Sokak’ta altyapı çalışması yapan enerji şirketinin bağlı taşeron firma işçilerinden Erhan Özkul, apartmandaki bir sorunu çözmek için binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi. Mahalleli, Özkul dışarı çıkarken o anları cep telefonu ile kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, yoğun ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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