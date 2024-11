MHP'li Büyükataman: DEM Parti, silah ve siyaset arasındaki seçimini bir an önce yapmalı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi terör örgütü PKK'nın önünde 3 seçenek vardır; Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek, silahlarıyla dağdan inip, Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek olacaktır. Bunun dışında herhangi bir çözüm, alternatif bir seçenek yoktur ve asla olmayacaktır. DEM Parti de silah ve siyaset arasındaki seçimini bir an önce yapmak zorundadır" dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye' toplantısı düzenlendi. Etkinliğe, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Çanakkale İl Başkanı Hakan İmamoğlu, Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

'BEKAMIZI KORUYAN DURUŞUMUZDAN ASLA VAZGEÇMİYORUZ'

Toplantıda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' iradesiyle tavizsiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler aziz milletimizin güvenliğini, refahını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket ediyor, adımlarımızı her zaman olduğu gibi Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda atıyoruz. Günlük siyasi hesapların, şahsi menfaat ve hırsların bizim siyaset anlayışımızda yeri yoktur. Bütün gayemiz, aziz milletimizi hak ettiği şekilde temsil etmek, layık olduğu gelişmişlik seviyesine çıkarmak ve tüm sorunlarına köklü çözümler üretmektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, Türk milletinin menfaatlerini her şeyin üzerinde gören bir bakış açısıyla 'Her Şeyden Önce Türkiye' diyor, milli varlığımızı ve bekamızı koruyan duruşumuzdan asla vazgeçmiyoruz. Tarihimizi doğru okuyor, ne yaptığını bilen kararlı adımlarla geleceği inşa edebilmek için çalışıyoruz. Özellikle değinmeyi yararlı görüyorum ki Türk milliyetçiliğinin ve Türk milliyetçilerinin var olan her meseleye karşı söyleyecek sözü, verecek cevabı vardır ve bundan kuşku duymak ise beyhude çırpınıştır. Aziz Atatürk'ün ifadesiyle, Türkiye Cumhuriyeti, mesut, muvaffak ve muzaffer olacaksa ki bu amaç mutlaka gerçekleşecektir, o zaman tarihin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yüklediği misyonu göz ardı etmek mümkün değildir. Yeter ki isteyelim, yeter ki dileyelim, yeter ki irade gösterip sırt sırta verelim, bu suretle hiçbir engelin karşımızda duramayacağını görürüz" dedi.