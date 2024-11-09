İnegöl'de elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çalışan inşaat işçisi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çalışan inşaat işçisi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Ahmet B. (47), inşaat malzemelerini taşırken elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı.
Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleyle binanın dışına çıkarılan Ahmet B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ahmet B, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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