Gazeteci Şenol Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'nın İznik ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 37 yaşında vefat eden gazeteci Şenol Poyraz'ın cenazesi toprağa verildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 37 yaşında vefat eden gazeteci Şenol Poyraz'ın cenazesi toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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