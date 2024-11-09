Bursa'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı eşittir ve eşit haklara sahiptir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Sorunun adı bölücü terör sorunudur." dedi.

Büyükataman, partisince "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Bursa, Çanakkale ve Balıkesir il teşkilatlarının mensuplarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, tarihi doğru okuyarak, ne yaptığını bilen, kararlı adımlarla geleceği inşa edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin hafife alınmayacak tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Büyükataman, "Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. Doymak bilmeyen küresel emperyalizmin bölgemizi bir savaş alanına çevirme planı devrededir. Terör devleti İsrail'in Filistinli mazlumları hedef alan vahşi saldırıları, Orta Doğu'nun tümünü ve yakın vadede ülkemizin sınırlarını tehdit edecek noktaya gelmiştir." değerlendirmesini yaptı. Büyükataman, devletin bekası, milletin huzuru ve geleceği için birleştirici, doğru ve cesur adımlar atılmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına değinen Büyükataman, şöyle dedi: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli işte bu atmosferde yaptığı tarihi çağrı ile tüm ezberleri bozmuş, Türkiye'yi 1984'ten bu yana meşgul eden terör belasının son bulması, ülkemizin prangalarından kurtulması için Cumhuriyet tarihimizin en cesur adımlarından birini atmıştır. Sayın Devlet Bahçeli bir el uzattıysa o el mutlaka vatanın ve aziz milletimizin menfaatlerine uzatılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bugüne kadar hiçbir konuda başımızı öne eğdirmemiştir ve bundan sonra da eğdirmeyeceğine inancımız tamdır."

- "Kürt kardeşlerimiz bu tuzağın parçası olmayacaktır" Bahçeli'nin çağrısının ardından yaşananları anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı, 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyerek el yükseltmiş, bölünmeye kapı aralayan eşit vatandaşlık söylemlerini gündeme getirmiştir. Yabancı başkentlerden kumanda edilen bölücü terör örgütünün diliyle konuşmuş, farklı bayraklarımız olduğunu söyleyerek ayrışma ve kutuplaşmaya hizmet ettiğini bir defa daha ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı eşittir ve eşit haklara sahiptir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Sorunun adı bölücü terör sorunudur. Kürt sorunu diye sürekli önümüze çıkarılan şey esasında dün Osmanlı Devleti'ni bugün ise Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak için emperyalistler tarafından kurgulanmış yapay bir projedir. Kürt sorunu söylemi emperyalistlerin kanlı tuzağıdır. Kürt kardeşlerimiz bu tuzağın parçası olmayacaktır."