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        Ulu Önder'i, babasının mirası kahvehanede yaşatmaya devam ediyor

        BURSA'da Atatürk, fotoğrafları, resimleri ve 09.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:20
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        Ulu Önder'i, babasının mirası kahvehanede yaşatmaya devam ediyor
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        BURSA'da Atatürk, fotoğrafları, resimleri ve 09.05’te duran 11 saatin duvarlarında yer aldığı kahvehanede yaşatılmaya devam ediyor. 30 yıl önce babasından aldığı emanetlere gözü gibi bakan Rıfat Doğru (64), Ulu Önder’i ebediyete intikalinin 86’ncı yılında, ilk kez babası olmadan andığını söyleyerek, “Babam yaklaşık 1 sene önce vefat etti. İlk kez babam olmadan, Atatürk’ün ölümünü yas tutarak anacağız” dedi.

        Bursa’da şubat ayında, 87 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Doğru, ölmeden önce merkez Osmangazi ilçesi kırsal Seçköy Mahallesi’nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün resim ve fotoğraflarıyla donattığı kahvehanesinin işletmesini, oğlu Rıfat Doğru’ya emanet etti. Doğru, 09.05’e ayarlanmış 11 saat, yüzlerce resim ve fotoğrafın yer aldığı kahvehanede hem babasının hem de Atatürk’ün anısını yaşatmaya devam ediyor. Babasından emanet aldığı kahvehanenin, sadece duvarlardaki fotoğraf ve saatlerden ibaret olmadığını, bir de tarihi bulunduğunu söyleyen Rıfat Doğru, “Babamın dedesi burada Kuvayımilliye’denmiş. Yunan zamanı, Kuvayımilliye 21 mavzer teslim etmiş. Yunanlar mavzerlerin istihbaratını almış, ardından babamın dedesini, köy meydanında bulunan çınar ağacına ayaklarından ters bağlayıp asmışlar. Bu sebepten babam da devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan aşırı sevgisinden, bu kahvehaneyi hazırlamış” diye konuştu.

        ‘TURLARLA GELİP ZİYARET EDİYORLAR’

        Babasının topladığı bütün saatleri de 09.05’e ayarlayarak sergilediğini söyleyen Doğru, kahvehaneye turlarla ziyaret düzenlendiğini ve burayı ziyaret edenlerin, kahvehaneye 'Atatürk Kahvehanesi' adını verdiğini belirterek, “Bu kahveyi babam Atatürk sevgisinden ve cumhuriyet sevdasından dolayı hazırladı. Atatürk sevgisi ve cumhuriyet sevgisi olan herkes, buraya turlarla gelip ziyaret ediyor. Türkiye’nin çeşitli derneklerinden, burayı gezip görenler, poster gönderiyor biz de asıyoruz. Bu işi biz üstlendik” ifadelerini kullandı.

        ‘BABAM OLMADAN İLK KEZ ATATÜRK’Ü ANACAĞIZ’

        Babası Hayrettin Doğru’nun kahvehaneyi, yaklaşık 30 yıl önce düzenlediğini söyleyen ve bu yıl ilk kez, babası olmadan Ulu Önder’in yasını tutacağını belirten Rıfat Doğru, “Yaklaşık 1 sene önce babam vefat etti. İlk kez babam olmadan, Atatürk’ün ölümünü yas tutarak anacağız” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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