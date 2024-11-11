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        Motorlu testereyle odun keserken parmağını kesti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Selime G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:20
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        Motorlu testereyle odun keserken parmağını kesti
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Selime G. (66), odun keserken motorlu testereyle parmağını kesti.

        Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak’taki evinin bahçesinde motorlu testereyle odun kesen Selime G., bir anlık dikkatsizlik sonucu, sol elinin orta parmağını kesti. Yaralanan kadın, yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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