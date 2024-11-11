Motorlu testereyle odun keserken parmağını kesti

Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak’taki evinin bahçesinde motorlu testereyle odun kesen Selime G., bir anlık dikkatsizlik sonucu, sol elinin orta parmağını kesti. Yaralanan kadın, yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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