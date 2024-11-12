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        Motorlu testereye kaptırdığı eli parçalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Seyit S'nin (40) odun keserken motorlu testereye kaptırdığı sol eli, parçalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:25
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        Motorlu testereye kaptırdığı eli parçalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Seyit S'nin (40) odun keserken motorlu testereye kaptırdığı sol eli, parçalandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Hamamlı Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde meydana geldi. Seyit S., kendisine ait bahçede motorlu testere ile odun keserken sol elini motorlu testereye kaptırdı. Eli parçalanan Seyit S., yakınları tarafından özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa'da özel hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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