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        Motorlu testereyle odun keserken ayağından yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Murat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:10
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        Motorlu testereyle odun keserken ayağından yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Murat A. (43), motorlu testereyle odun keserken sol ayağından yaralandı.

        Olay, kırsal Tahtaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Murat A., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, bir anlık dikkatsizlik sonucu sol ayağından yaralandı. Yakınlarının özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Murat A., buradaki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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