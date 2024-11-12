Motorlu testereyle odun keserken ayağından yaralandı

Olay, kırsal Tahtaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Murat A., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, bir anlık dikkatsizlik sonucu sol ayağından yaralandı. Yakınlarının özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Murat A., buradaki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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