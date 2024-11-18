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        Çalıştığı fabrikada rahatsızlanan bekçi, kurtarılamadı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde bekçilik yaptığı fabrikada aniden rahatsızlanan Osman Öz (54) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:15
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        Çalıştığı fabrikada rahatsızlanan bekçi, kurtarılamadı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde bekçilik yaptığı fabrikada aniden rahatsızlanan Osman Öz (54) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Cerrah Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren otomotiv yayı fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan Osman Öz, bir anda fenalaşarak yere düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi durduğu belirlenen Öz, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Öz, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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