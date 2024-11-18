Çalıştığı fabrikada rahatsızlanan bekçi, kurtarılamadı

Olay, saat 08.00 sıralarında Cerrah Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren otomotiv yayı fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan Osman Öz, bir anda fenalaşarak yere düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi durduğu belirlenen Öz, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Öz, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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