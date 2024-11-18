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        Otobüs terminalinde tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı

        BURSA'da İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde büfe işleten Metin B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:35
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        Otobüs terminalinde tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı
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        BURSA’da İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde büfe işleten Metin B. (55), bineceği otobüsün saatini bekleyen Selami T. (37) tarafından çıkan tartışmada göğsünden bıçaklandı.

        Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Terminalde büfe işleten Metin B., otogarda yatan bir kişiye tepki gösterdi. Bu sırada bineceği otobüsün saatini bekleyen Selami T., olaya müdahale etti. Selami T. ile Metin B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Selami T., bıçakla Metin B.'yi göğsünden yaralayarak kaçtı. Metin B., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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