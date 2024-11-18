Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedaviye alındı

BURSA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice U. (59) ile eşi Nazif U. (62), hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice U. ile eşi Nazif U. iddiaya göre kömür sobasını yakarak uyudu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Çift, sabah rahatsızlanınca yakınlarına haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince oksijen verilerek ilk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice U. ile Nazif U.'nun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.