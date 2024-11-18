Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedaviye alındı
BURSA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice U.
BURSA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice U. (59) ile eşi Nazif U. (62), hastaneye kaldırıldı.
Olay, İnegöl ilçesi kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice U. ile eşi Nazif U. iddiaya göre kömür sobasını yakarak uyudu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Çift, sabah rahatsızlanınca yakınlarına haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince oksijen verilerek ilk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice U. ile Nazif U.'nun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.