İslam Mevlüt'ün 'Uzman Çavuş'luk hayali gerçek oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, down sendromlu İslam Mevlüt’ün (23) 1 günlüğüne Uzman Çavuş olma hayali gerçek oldu. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Mevlüt'ün sevincine ortak olurken, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.'' dedi.

Akhisar Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu İslam Mevlüt'ün ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, hayali jandarma olmak olan çocukları için yardım istedi. Talebin kabul edilmesi üzerine Mevlüt, evinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende Türk bayrağı üzerine elini koyup yemin etti. Daha sonra uzman çavuş kıyafetiyle devriyeye çıkan Mevlüt, gün boyu jandarma görevini yaparak büyük mutluluk yaşadı. Günün sonunda ise terhis oldu.