Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İslam Mevlüt'ün 'Uzman Çavuş'luk hayali gerçek oldu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, down sendromlu İslam Mevlüt'ün (23) 1 günlüğüne Uzman Çavuş olma hayali gerçek oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 23:15 Güncelleme: 19.11.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslam Mevlüt'ün 'Uzman Çavuş'luk hayali gerçek oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, down sendromlu İslam Mevlüt’ün (23) 1 günlüğüne Uzman Çavuş olma hayali gerçek oldu. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Mevlüt'ün sevincine ortak olurken, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.'' dedi.

        Akhisar Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu İslam Mevlüt'ün ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, hayali jandarma olmak olan çocukları için yardım istedi. Talebin kabul edilmesi üzerine Mevlüt, evinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende Türk bayrağı üzerine elini koyup yemin etti. Daha sonra uzman çavuş kıyafetiyle devriyeye çıkan Mevlüt, gün boyu jandarma görevini yaparak büyük mutluluk yaşadı. Günün sonunda ise terhis oldu.

        'İSLAM'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM'

        İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, ailesinin başvurusu üzerine İslam Mevlüt'ün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gencimizin hayalini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Harun Nazlı’ya ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"

        Benzer Haberler

        Bursa'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
        Bursa'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
        Hamza'nın ölümüne neden olan sürücüye silahlı saldırı
        Hamza'nın ölümüne neden olan sürücüye silahlı saldırı
        Uludağ teleferiği öğretmenlere 24 Kasım'dan itibaren bir hafta ücretsiz hiz...
        Uludağ teleferiği öğretmenlere 24 Kasım'dan itibaren bir hafta ücretsiz hiz...
        İnegöl'de silahlı saldırıda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırı...
        İnegöl'de silahlı saldırıda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırı...
        Kum terapisi ile çocuklar travmalarından kurtuluyor
        Kum terapisi ile çocuklar travmalarından kurtuluyor
        Devrilen motosikletin sürücüsü uzman çavuş yaralandı
        Devrilen motosikletin sürücüsü uzman çavuş yaralandı