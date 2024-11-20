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        Isırıklı kavga, köpeğini kucağında AVM'ye sokmak isteyince çıkmış

        BURSA'da bir alışveriş merkezinde çıkan, güvenlik görevlisinin tartıştığı kişiyi ısırdığı kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:55
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        Isırıklı kavga, köpeğini kucağında AVM'ye sokmak isteyince çıkmış
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        BURSA’da bir alışveriş merkezinde çıkan, güvenlik görevlisinin tartıştığı kişiyi ısırdığı kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Isırılan kişinin, kucağındaki köpekle içeri girmek istediği, güvenlik görevlisinin de taşıma çantasında alabileceğini söyleyince olayın yaşandığı ifade edildi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş için gelen kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi, kavga ettiği kişiyi bacağından ısırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Isırılan kişinin kucağındaki köpekle içeri girmek istediği, özel güvenlik görevlisinin izin vermediği, köpeği, taşıma çantasında içeri alabileceğini söylediği ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi. Tarafların, şikayetçi olmadıkları ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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