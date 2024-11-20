Isırıklı kavga, köpeğini kucağında AVM'ye sokmak isteyince çıkmış

BURSA’da bir alışveriş merkezinde çıkan, güvenlik görevlisinin tartıştığı kişiyi ısırdığı kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Isırılan kişinin, kucağındaki köpekle içeri girmek istediği, güvenlik görevlisinin de taşıma çantasında alabileceğini söyleyince olayın yaşandığı ifade edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş için gelen kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi, kavga ettiği kişiyi bacağından ısırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.