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        Tek teker kullandığı motosikletle minibüse çarptı, ağır yaralandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsün tek teker üzerinde sürdüğü motosiklet, park halindeki minibüse çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:58 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:00
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        Tek teker kullandığı motosikletle minibüse çarptı, ağır yaralandı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde sürücüsün tek teker üzerinde sürdüğü motosiklet, park halindeki minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali K. (22) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. Ali K.’nin tek teker üzerinde kullanırken kontrolünü yitirdiği 34 FKA 432 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 17 VU 858 plakalı minibüse çarpıp savruldu. Sürücü minibüsün altına sürüklendi. Motosiklet ise seyir halindeki TIR’ın önüne düştü. Sürücüsünün ani fren yaptığı TIR, motosiklete çarpmadan dururken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ali K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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