Hamza'nın ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle vuran kuzeni ile arkadaşı tutuklandı

BURSA'damotosikleti ile Hamza Korkmaz'a (12) çarpıp, ölümüne neden olan Davut Ç.'yi (29) pompalı tüfekle bacağından vuran Eren K. (18) ile arkadaşı Yusuf D. (17), tutuklandı. Eren K.'nin, kazada ölen Hamza Korkmaz'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Kaza, 14 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Caddesi'nde seyreden Davut Ç.'nin kullandığı 18 BIU 889 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Korkmaz'a çarptı. Savrulan Korkmaz ağır, devrilen motosiklet sürücüsü Davut Ç. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hamza Korkmaz, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavisinin ardından adliyeye çıkartılan sürücü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MOTOSİKLET İLE TAKİP EDİP, SALDIRDI Kazayla ilgili soruşturma sürerken, dün saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta yürüyen Davut Ç., iddiaya göre Yusuf D.'nin kullandığı 16 APP 293 plakalı motosikletle kendisini takip eden Eren K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Davut Ç., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.