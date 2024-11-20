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        Hamza'nın ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle vuran kuzeni ile arkadaşı tutuklandı

        BURSA'damotosikleti ile Hamza Korkmaz'a (12) çarpıp, ölümüne neden olan Davut Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:05
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        Hamza'nın ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle vuran kuzeni ile arkadaşı tutuklandı
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        BURSA'damotosikleti ile Hamza Korkmaz'a (12) çarpıp, ölümüne neden olan Davut Ç.'yi (29) pompalı tüfekle bacağından vuran Eren K. (18) ile arkadaşı Yusuf D. (17), tutuklandı. Eren K.'nin, kazada ölen Hamza Korkmaz'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

        Kaza, 14 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Caddesi'nde seyreden Davut Ç.'nin kullandığı 18 BIU 889 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Korkmaz'a çarptı. Savrulan Korkmaz ağır, devrilen motosiklet sürücüsü Davut Ç. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hamza Korkmaz, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavisinin ardından adliyeye çıkartılan sürücü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        MOTOSİKLET İLE TAKİP EDİP, SALDIRDI

        Kazayla ilgili soruşturma sürerken, dün saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta yürüyen Davut Ç., iddiaya göre Yusuf D.'nin kullandığı 16 APP 293 plakalı motosikletle kendisini takip eden Eren K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Davut Ç., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

        Hamza Korkmaz'ın kuzeni olduğu öğrenilen ve saldırının ardından kaçan Eren K. ile motosikleti kullanan arkadaşı Yusuf D., dün akşam saatlerinde sokakta yürürken polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde, "Bana yan baktı. Ben de bir anlık sinirle ateş ettim. Herhalde yanlış anladım, pişmanım" dediği öğrenilen Eren K. ile arkadaşı Yusuf D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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