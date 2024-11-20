Evin bahçesindeki samanlar alev alev yandı; 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesinde Mustafa Bektaş’a ait evin bahçesinde çıktı. Bahçedeki hayvan barınaklarının yanında bulunan saman yığını bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Olay sırasında saman yığının yanındaki tarım malzemelerini uzaklaştırmaya çalışan 1 kişi dumandan etkilendi. Ambulansta müdahale edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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