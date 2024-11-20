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        Evin bahçesindeki samanlar alev alev yandı; 1 kişi dumandan etkilendi

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan saman yığınları alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:30
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        Evin bahçesindeki samanlar alev alev yandı; 1 kişi dumandan etkilendi
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan saman yığınları alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Yangın saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesinde Mustafa Bektaş’a ait evin bahçesinde çıktı. Bahçedeki hayvan barınaklarının yanında bulunan saman yığını bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Olay sırasında saman yığının yanındaki tarım malzemelerini uzaklaştırmaya çalışan 1 kişi dumandan etkilendi. Ambulansta müdahale edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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