Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (5)

        ÇATIDAONARIM YAPARKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİBursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 5'inci Blok Belediye Sitesi Sokak'taki bir mobilya imalathanesinin terasındaki sac levha, lodos nedeniyle zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (5)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇATIDAONARIM YAPARKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 5’inci Blok Belediye Sitesi Sokak’taki bir mobilya imalathanesinin terasındaki sac levha, lodos nedeniyle zarar gördü. Terasta onarımını yaptığı sacın kırılmasıyla 3 metreden düşen Nuri C. (67) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuri C.’nin, beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İNŞAATTAN DÜŞEN METAL PARÇA, OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

        Kestel ilçesinde ise lodos nedeniyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobilin tavanına saplandı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Bursa'da çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Bursa'da çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (4)
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (4)
        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Bursa'da gazetecilerle bir araya geldi:
        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Bursa'da gazetecilerle bir araya geldi:
        Bursa'da lodoslu havada temizlik için çıktığı çatıdan düşen kişi yaralandı
        Bursa'da lodoslu havada temizlik için çıktığı çatıdan düşen kişi yaralandı
        Eşini başına çekiçle vurup yaraladığı öne sürülen şüpheli, adli kontrolle s...
        Eşini başına çekiçle vurup yaraladığı öne sürülen şüpheli, adli kontrolle s...
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (3)
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (3)